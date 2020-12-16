Медведев попросил не мешать готовиться к матчу "Зенит" - "Спартак"

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев попросил журналистов не беспокоить его во время подготовки к сегодняшнему матчу со "Спартаком". Так руководитель клуба отреагировал на информацию о своей отставке.

Metaratings сообщил, что Медведев в конце года покинет свой пост. Также портал утверждает, что решение в "Зените" принято ещё месяц назад.

"Не мешайте подготовке к вечернему матчу, пожалуйста. Я на рабочем месте", — приводит РИА "Новости" слова Медведева. "Враги клевещут", — цитирует гендиректора "РБК-Спорт".

Медведев ранее занимал пост заместителя председателя правления "Газпрома" и генерального директора "Газпром Экспорта". С 2008 по 2014 год руководил Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). С 2019 года является гендиректором "Зенита".