Тедеско предсказал место "Спартака" по итогам сезона

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос болельщиков клуба о том, какое место займёт команда по итогам сезона. Наставник красно-белых уверен, что команда не опустится ниже третьей строчки в турнирной таблице РПЛ.
"Думаю, мы закончим сезон в тройке", — заявил Тедеско.
Вместе с тем, тренер надеется на борьбу за чемпионский титул.
"Я так думаю. Надеюсь на первое", — добавил специалист.
В турнирной таблице "Спартак" лидирует вместе с "Зенитом", набрав по 35 очков. Третье место занимает ЦСКА с 33-мя очкам.
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