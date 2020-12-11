Тедеско предсказал место "Спартака" по итогам сезона

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос болельщиков клуба о том, какое место займёт команда по итогам сезона. Наставник красно-белых уверен, что команда не опустится ниже третьей строчки в турнирной таблице РПЛ.

"Думаю, мы закончим сезон в тройке", — заявил Тедеско.

Вместе с тем, тренер надеется на борьбу за чемпионский титул.

"Я так думаю. Надеюсь на первое", — добавил специалист.

В турнирной таблице "Спартак" лидирует вместе с "Зенитом", набрав по 35 очков. Третье место занимает ЦСКА с 33-мя очкам.