Питерский "Зенит" стал самым успешным с финансовой точки зрения российским клубом в еврокубках. Доход питерцев от участия в Лиге чемпионов составил около 35 млн евро.
При этом "Краснодар" заработал 28 млн евро, а "Локомотив" - 26,8 млн.
УЕФА выплачивает каждом участнику Лиги чемпионов 15,25 млн евро. Также клубы зарабатывают на групповом этапе своими выступлениями - 2,7 млн евро за победу и 0,9 млн евро за ничью.
Кроме того, у каждого участника есть бонус за результаты последних десяти сезонов. Согласно рейтингу УЕФА происходит ранжирование команд - худшая получает 1 долю (1,108 млн евро), а лучшая - 32 доли.
К этим суммам добавятся доходы от реализации маркетинговых прав (реклам, телетрансляций). Для российских клубов сумма составляет не более 1 млн евро.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.