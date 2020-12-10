"Зенит" заработал в Лиге чемпионов больше "Краснодара" и "Локомотива"

Питерский "Зенит" стал самым успешным с финансовой точки зрения российским клубом в еврокубках. Доход питерцев от участия в Лиге чемпионов составил около 35 млн евро.

При этом "Краснодар" заработал 28 млн евро, а "Локомотив" - 26,8 млн.

УЕФА выплачивает каждом участнику Лиги чемпионов 15,25 млн евро. Также клубы зарабатывают на групповом этапе своими выступлениями - 2,7 млн евро за победу и 0,9 млн евро за ничью.

Кроме того, у каждого участника есть бонус за результаты последних десяти сезонов. Согласно рейтингу УЕФА происходит ранжирование команд - худшая получает 1 долю (1,108 млн евро), а лучшая - 32 доли.

Доход "Зенита"

15,25 млн - участие в Лиге чемпионов.

0,9 млн - результаты в групповом турнире.

18,836 - доход от 10-летнего рейтинга УЕФА.

Доход "Краснодара"

15,25 млн - участие в Лиге чемпионов.

4,5 млн - результаты в групповом турнире.

0,5 млн - выход в 1/16 финала Лиги Европы.

7,756 - доход от 10-летнего рейтинга УЕФА.

Доход "Локомотива"

15,25 млн - участие в Лиге чемпионов.

2,7 млн - результаты в групповом турнире.

7,756 млн - доход от 10-летнего рейтинга УЕФА.

К этим суммам добавятся доходы от реализации маркетинговых прав (реклам, телетрансляций). Для российских клубов сумма составляет не более 1 млн евро.