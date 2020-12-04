Голландия может обойти Россию в таблице коэффициентов через неделю

Голландия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА. Российские клубы набрали только два очка на этой неделе, голландцы записали в свой актив три балла.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия идёт седьмой, набрав 38,215 балла. На счету Голландии 36,400.

Голландцы могут обойти российские клубы уже на следующей неделе. Для этого им необходимо набрать на 10 очков больше, чем оппонентам.

За каждую победу команда получает два очка, за ничью — одно. Кроме того, "Аякс" может получить бонус в пять очков, если выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого амстердамцам на своём поле необходимо обыграть итальянскую "Аталанту".

Матчи Голландии в еврокубках

"Аякс" — "Аталанта" (Италия).

"Риека" (Хорватия) — "АЗ Алкмаар".

"Вольфсберг" (Австрия) — "Фейеноорд".

ПСВ — "Омония" (Кипр).

Матчи России в еврокубоках