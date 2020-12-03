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Россия после худшей гонки в истории осталась пятой в Кубке наций

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Мужская сборная России провела худшую гонку в своей истории в рамках Кубка мира. Ранее хотя бы один российский биатлонист финишировал в топ-30.

Россия после худшей гонки в истории осталась пятой в Кубке наций

В спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Он занял 33-е место, не допустив ни одного промаха.

Несмотря на провальный результат, российская команда осталась в пятёрке мужского Кубка наций. Опережают Россию в этом зачёте Норвегия, Германия, Франция и Швеция.

Кубок наций по биатлону

  1. Норвегия — 1322 очка.
  2. Германия — 1188.
  3. Франция — 1184.
  4. Швеция — 1122.
  5. Россия — 1037.
  6. Чехия — 1021.
  7. Белоруссия — 1006.
  8. Австрия — 955.
  9. Словения — 925.
  10. США — 865.

По зачёту Кубка наций определяется квота команд на следующий сезон. Первые пять сборных смогут выставлять на гонки Кубка мира по шесть биатлонистов.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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