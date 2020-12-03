Россия после худшей гонки в истории осталась пятой в Кубке наций

Мужская сборная России провела худшую гонку в своей истории в рамках Кубка мира. Ранее хотя бы один российский биатлонист финишировал в топ-30.

В спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Он занял 33-е место, не допустив ни одного промаха.

Несмотря на провальный результат, российская команда осталась в пятёрке мужского Кубка наций. Опережают Россию в этом зачёте Норвегия, Германия, Франция и Швеция.

Кубок наций по биатлону

Норвегия — 1322 очка. Германия — 1188. Франция — 1184. Швеция — 1122. Россия — 1037. Чехия — 1021. Белоруссия — 1006. Австрия — 955. Словения — 925. США — 865.

По зачёту Кубка наций определяется квота команд на следующий сезон. Первые пять сборных смогут выставлять на гонки Кубка мира по шесть биатлонистов.