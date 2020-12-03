Мужская сборная России провела худшую гонку в своей истории в рамках Кубка мира. Ранее хотя бы один российский биатлонист финишировал в топ-30.
В спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Он занял 33-е место, не допустив ни одного промаха.
Несмотря на провальный результат, российская команда осталась в пятёрке мужского Кубка наций. Опережают Россию в этом зачёте Норвегия, Германия, Франция и Швеция.
По зачёту Кубка наций определяется квота команд на следующий сезон. Первые пять сборных смогут выставлять на гонки Кубка мира по шесть биатлонистов.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...