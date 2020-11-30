Борьба с COVID-19 на Олимпиаде-2020 обойдётся в $960 млн

Меры по борьбе с коронавирусом на Олимпиаде в Токио обойдутся организаторам в $960 млн. На Играх будет закуплено дополнительно медицинское оборудование и новые тест-системы. Большую часть суммы выделит японское правительство, информирует Kyodo.

Ранее сообщалось, что оргкомитет дополнительно выделит $1,9 млрд долларов в связи с переносом соревнований на 2021 год. Из-за пандемии коронавируса Игры не состоялись с 24 июля по 9 августа 2020 года.

ВОЗ в марте признала эпидемию COVID-19 пандемией. За 11 месяцев коронавирусом заразились 62,2 млн человек. Умерли 1,4 млн.