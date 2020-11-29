Недавно появились слухи о том, что Шамиль Газизов настолько недоволен назначением Дмитрия Попова на должность спортивного директора "Спартака", что готов покинуть клуб.

Сейчас Газизов занимает пост генерального директора "Спартака".

"Не думаю, что Газизов был настолько наивен и не понимал, что у него не будет в "Спартаке" столько же свободы, как в "Уфе". В "Спартаке" такого не может быть, только если ты не хозяин клуба. Тут будет нужно мириться с чужими интересами и идти на компромисс", — оценил положение Газизова Андрей Аршавин.