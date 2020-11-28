"Челси" заинтересован в покупке Месси

Лондонский футбольный клуб "Челси" планирует приобрести Лионеля Месси у каталонской "Барселоны".

Об этом сообщил журналист Гийом Балаге.

До лета 2021 года у Месси действует контракт с "Барселоной", однако уже в начале следующего года "Челси" может начать переговоры о его покупке.

Ранее Месси публично признавал, что хочет покинуть клуб досрочно, но из-за большой суммы штрафа он не сможет этого сделать.