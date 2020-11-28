Установлено время приезда "скорой" к Диего Марадоне

Легендарный футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет 25 ноября.

Спортсмену стало плохо и он вызвал "скорую", однако медики не успели оказать ему медицинскую помощь. Ранее представитель Марадоны заявлял, что машина "медпомощи" приехала к дому футболиста спустя полчаса после вызова.

Генеральная прокуратура Аргентины провела расследование и выяснила, что экипаж скорой помощи прибыл к дому Марадоны уже через 11 минут после поступления вызова.