Во время прощания с Марадоной произошли столкновения с полицией

Толпа болельщиков устроила беспорядки во время церемонии прощания с Диего Марадоной. Люди пытаются прорвать полицейский кордон, который выстроен у президентского дворца в Буэнос-Айресе.

На данный момент известно о нескольких фанатах, получивших травмы в результате столкновений. Власти ожидают, что мероприятие посетят более миллиона человек.

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что один из аргентинских телеканалов организовал прямой эфир траурной процессии. Мероприятие началось сегодня в 12.00 по московскому времени и продлится 48 часов.