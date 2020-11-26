Прямой эфир церемонии прощания с Марадоной

Один из аргентинских телеканалов организовал прямую трансляцию прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной. Посмотреть, как проходит мероприятие, может любой желающий при помощи видеохостинга YouTube.

Церемония прощания с Диего Марадоной.

Мероприятие проходит в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Власти ожидают, что церемонию посетят более 1 млн человек. Траурная процессия будет проходить в течение 48 часов.

Марадона скончался от остановки сердца 25 ноября. Легендарный футболист ушёл из жизни в возрасте 60 лет.