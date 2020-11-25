"Нижний Новгород" одержал шестую победу подряд и остался лидером ФНЛ

"Нефтехимик" на своём поле уступил "Нижнему Новгороду" в 24-м туре чемпионата ФНЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0, единственный гол забил на 71-й минуте Николай Калинский.

Для "Нижнего Новгорода" это шестая победа подряд в ФНЛ. Команда продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до 17 матчей. В последний раз нижегородцы проигрывали 5 сентября "Крыльям Советов".

Команда набрала 57 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Нижний Новгород" опережает соперников на 8 очков.