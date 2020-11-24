Квят заработал в 2020 году в 60 раз меньше Хэмилтона

Стали известны заработки пилотов "Формулы-1" в 2020 году. Лидирует по доходам от гонок британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, выигравший седьмой титул в карьере.

По сведениям портала NewsF1, Хэмилтон получил 40 млн евро по контракту и ещё 7 млн бонуса за победу в сезоне. В тройке самых высокооплачиваемых пилотов Себастьян Феттель из "Феррари" и Даниэль Риккардо из "Рено".

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят имеет один из самых небольших контрактов в "Формуле-1". Он заработал 0,75 млн евро.

Доходы пилотов "Формулы-1"