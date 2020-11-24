Стали известны заработки пилотов "Формулы-1" в 2020 году. Лидирует по доходам от гонок британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, выигравший седьмой титул в карьере.
По сведениям портала NewsF1, Хэмилтон получил 40 млн евро по контракту и ещё 7 млн бонуса за победу в сезоне. В тройке самых высокооплачиваемых пилотов Себастьян Феттель из "Феррари" и Даниэль Риккардо из "Рено".
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят имеет один из самых небольших контрактов в "Формуле-1". Он заработал 0,75 млн евро.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.