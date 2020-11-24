Полузащитник "Тамбова" Антон Килин рассказал о сложной ситуации в клубе. Игроки команды так и не могут добиться выплаты задолженности и обвиняют в отсутствии средств руководство региона.
По словам футболистов, в конце прошлого сезона губернатор области Александр Никитин обещал финансирование команде, а также завершение реконструкции стадиона. Килин подтвердил эту информацию и заявил, что руководство области бросило команду.
"Со стороны Александра Валерьевича Никитина были обещания и по финансированию команды, и по реконструкции стадиона. Всё было сказано и говорилось нам прямым текстом. На деле же ничего этого нет. Думаю, что футбол в Тамбовской области не нужен", — приводит "Чемпионат" слова Килина.
Также футболист заявил, что команда настроена бойкотировать матч со "Спартаком", который назначен на 5 декабря. На следующую игру с "Уфой" игроки выйдут.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.