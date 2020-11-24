Футболист "Тамбова": "Губернатор бросил команду, ему футбол не нужен"

Полузащитник "Тамбова" Антон Килин рассказал о сложной ситуации в клубе. Игроки команды так и не могут добиться выплаты задолженности и обвиняют в отсутствии средств руководство региона.

По словам футболистов, в конце прошлого сезона губернатор области Александр Никитин обещал финансирование команде, а также завершение реконструкции стадиона. Килин подтвердил эту информацию и заявил, что руководство области бросило команду.

"Со стороны Александра Валерьевича Никитина были обещания и по финансированию команды, и по реконструкции стадиона. Всё было сказано и говорилось нам прямым текстом. На деле же ничего этого нет. Думаю, что футбол в Тамбовской области не нужен", — приводит "Чемпионат" слова Килина.

Также футболист заявил, что команда настроена бойкотировать матч со "Спартаком", который назначен на 5 декабря. На следующую игру с "Уфой" игроки выйдут.