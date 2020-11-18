Сборная России опустилась в третью "корзину" отбора ЧМ-2022

Поражение сборной России от Сербии (0:5) в заключительном матче Лиги наций негативно сказалось на рейтинге национальной команды. Команда потеряла ещё семь очков и пропустила вперёд в рейтинге ФИФА команду Румынии.

Таким образом, сборная России опустилась в третью "корзину" перед жеребьёвкой отборочного турнира ЧМ-2022 - команда Черчесова занимает 21-е место среди европейских сборных.

Жеребьёвка отборочного турнира состоится 4 декабря 2020 года. Сборные будут распределены на десять групп - пять по шесть команд и пять по пять команд.

Путёвки в финальный турнир ЧМ-2022 получат победители групп. Команды, которые займут вторые места, отправятся в плей-офф, где будут разыграны ещё три места в Катар.

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