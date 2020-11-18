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Сборная России опустилась в третью "корзину" отбора ЧМ-2022

Поражение сборной России от Сербии (0:5) в заключительном матче Лиги наций негативно сказалось на рейтинге национальной команды. Команда потеряла ещё семь очков и пропустила вперёд в рейтинге ФИФА команду Румынии.

Сборная России опустилась в третью "корзину" отбора ЧМ-2022

Таким образом, сборная России опустилась в третью "корзину" перед жеребьёвкой отборочного турнира ЧМ-2022 - команда Черчесова занимает 21-е место среди европейских сборных.

Жеребьёвка отборочного турнира состоится 4 декабря 2020 года. Сборные будут распределены на десять групп - пять по шесть команд и пять по пять команд. 

Путёвки в финальный турнир ЧМ-2022 получат победители групп. Команды, которые займут вторые места, отправятся в плей-офф, где будут разыграны ещё три места в Катар.

Корзины жеребьёвки отбора ЧМ-2022

  • 1-я корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Голландия.
  • 2-я корзина: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния.
  • 3-я корзина: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция.  
  • 4-я корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Белоруссия, Люксембург.
  • 5-я корзина: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра.
  • 6-я корзина: Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
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