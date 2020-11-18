Фёдор Емельяненко может завершить карьеру из-за пандемии

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о том, когда может окончательно завершить карьеру. По его словам, на это может повлиять пандемия коронавируса COVID-19.

Также Емельяненко отметил, что завершения карьеры ждёт его семья. У бойца есть действующий контракт с промоушеном Bellator, но даже это не является гарантией того, что россиянин выйдет в октагон.

"Семья ждет завершения карьеры. Сейчас просто идет подготовка, поэтому они живут спокойно. Понимают, что по контракту у меня еще два боя. Но семья меня поддерживает, это самое главное", — приводит ТАСС слова Емельяненко.

Последний Император в 45 поединках в смешанных единоборствах одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Выступать Фёдор начал в 2020 году.