Черчесов про Дзюбу: "Никто из сборной его не увольнял"

Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов заявил, что не отстранял от команды нападающего Артёма Дзюбу. По его словам, игроку дали время, чтобы побыть с семьёй после скандала с интимным видео.

Ролик с Дзюбой был опубликован в соцсетях 8 ноября. Позже стало известно, что форвард не сыграет за сборную России в ноябрьских матчах.

После опубликования новости многие раскритиковали Черчесова за то, что тот отстранил Дзюбу от команды в сложный момент. По словам главного тренера, в марте появление игрока в сборной возможно.