Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов заявил, что не отстранял от команды нападающего Артёма Дзюбу. По его словам, игроку дали время, чтобы побыть с семьёй после скандала с интимным видео.
Ролик с Дзюбой был опубликован в соцсетях 8 ноября. Позже стало известно, что форвард не сыграет за сборную России в ноябрьских матчах.
После опубликования новости многие раскритиковали Черчесова за то, что тот отстранил Дзюбу от команды в сложный момент. По словам главного тренера, в марте появление игрока в сборной возможно.
"Мы дали Дзюбе возможность побыть с семьей. Следующие игры сборной в марте, возможно, к этому моменту все посмотрят на ситуацию по-другому. Никто его из команды не увольнял. Посмотрим, что будет весной", — заявил Черчесов.
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