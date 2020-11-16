Месси трогательно попрощался с Гаго и Маскерано

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в Instagram оставил трогательное сообщение про Хавьера Маскерано и Фернандо Гаго. Оба игрока недавно объявили о завершении карьеры.

Месси отметил, что наслаждался компанией Гаго и Маскерано продолжительное время. С Фернандо он познакомился 17 лет назад.

"С тех пор мне было приятно делить тобой раздевалку в сборной и соревноваться с тобой. Знаю, что всё будет хорошо, и ты сможешь продолжать осуществлять свои мечты", — обратился к Гаго футболист.

Также он вспомнил счастливые моменты, которые пережил с Маскерано. Лео и Хавьер продолжительное время выступали за "Барселону".