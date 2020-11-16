Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Диетолог перечислила продукты для снижения аппетита
"Аэрофлот" возобновит полёты в Ниццу с 20 ноября
Глава белорусского хоккея внесен в "чёрный список" Латвии
Сотрудников ракетно-космической корпорации сократят в семь раз
"Не наш герой": в Челябинске испортили граффити с лицом Хабиба
На протесты в Минске вышли пенсионеры
Почему нельзя убивать пауков в доме?
Макрон раскритиковал англоязычную прессу: "Свободы забыты"
Онищенко рассказал, когда начнётся спад заболеваемости коронавирусом

Месси трогательно попрощался с Гаго и Маскерано

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в Instagram оставил трогательное сообщение про Хавьера Маскерано и Фернандо Гаго. Оба игрока недавно объявили о завершении карьеры.

Месси отметил, что наслаждался компанией Гаго и Маскерано продолжительное время. С Фернандо он познакомился 17 лет назад.

"С тех пор мне было приятно делить тобой раздевалку в сборной и соревноваться с тобой. Знаю, что всё будет хорошо, и ты сможешь продолжать осуществлять свои мечты", — обратился к Гаго футболист.

Также он вспомнил счастливые моменты, которые пережил с Маскерано. Лео и Хавьер продолжительное время выступали за "Барселону".

"Мы скучали по тебе с тех пор, как ты ушел. Всегда желаю тебе и твоей семье всего наилучшего!" — написал Месси.

Последние материалы
Почему утром повышается давление?
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
У восьми футболистов юношеской сборной России выявлен COVID-19
Диетолог перечислила продукты для снижения аппетита
"Аэрофлот" возобновит полёты в Ниццу с 20 ноября
Россиянин Айдов пожизненно отстранён от футбола за сдачу матчей
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Глава белорусского хоккея внесен в "чёрный список" Латвии
Сотрудников ракетно-космической корпорации сократят в семь раз
"Не наш герой": в Челябинске испортили граффити с лицом Хабиба
Популярное
Российский шоу-бизнес
Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт

Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.

Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт
"Боитесь?": Путин пошутил на совещании с военными
Кремль
"Боитесь?": Путин пошутил на совещании с военными
Российский шоу-бизнес
Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой
Российский шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна отказалась прийти на его похороны
Любовь Степушова У России нет главного в Молдавии - правды Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров Василий Амирджанов "Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом Василий Амирджанов
Комментарии
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
Соловьевские трели от "армянского радио"
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
Соловьевские трели от "армянского радио"
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
В Москве на вакцинацию от коронавируса выделят 10 млрд рублей
Конец заморозке? Приднестровский конфликт могут начать решать
"Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Мария Шукшина: Джигарханяна добили не годы, а "доблестные" ток-шоу
У Белоруссии есть только два возможных пути
Соловьевские трели от "армянского радио"
Мария Шукшина: Джигарханяна добили не годы, а "доблестные" ток-шоу
Мария Шукшина: Джигарханяна добили не годы, а "доблестные" ток-шоу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников