Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в Instagram оставил трогательное сообщение про Хавьера Маскерано и Фернандо Гаго. Оба игрока недавно объявили о завершении карьеры.
Месси отметил, что наслаждался компанией Гаго и Маскерано продолжительное время. С Фернандо он познакомился 17 лет назад.
"С тех пор мне было приятно делить тобой раздевалку в сборной и соревноваться с тобой. Знаю, что всё будет хорошо, и ты сможешь продолжать осуществлять свои мечты", — обратился к Гаго футболист.
Также он вспомнил счастливые моменты, которые пережил с Маскерано. Лео и Хавьер продолжительное время выступали за "Барселону".
"Мы скучали по тебе с тех пор, как ты ушел. Всегда желаю тебе и твоей семье всего наилучшего!" — написал Месси.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.