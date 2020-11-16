Харитонов про Яндиева: "Позор нашего спорта. Как Саша Емельяненко"

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал свою версию случившегося в пятницу вечером в "Лужниках". По словам спортсмена, туда он прибыл как гость турнира по ММА.

Харитонов заявил, что к нему подошёл Адам Яндиев и предложил поговорить. Сергей уточнил, что не ожидал того, что будет драка. По словам бойца Bellator, Яндиев отвлёк его и нанёс удар кастетом. По версии Харитонова, в фойе уже поджидали люди, которые приготовили камеры, чтобы снимать драку.

Яндиева Харитонов назвал позором российского спорта. Он сравнил Адама с Александром Емельяненко и призвал спортсменов быть примером для молодёжи.