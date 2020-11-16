Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал свою версию случившегося в пятницу вечером в "Лужниках". По словам спортсмена, туда он прибыл как гость турнира по ММА.
Харитонов заявил, что к нему подошёл Адам Яндиев и предложил поговорить. Сергей уточнил, что не ожидал того, что будет драка. По словам бойца Bellator, Яндиев отвлёк его и нанёс удар кастетом. По версии Харитонова, в фойе уже поджидали люди, которые приготовили камеры, чтобы снимать драку.
Яндиева Харитонов назвал позором российского спорта. Он сравнил Адама с Александром Емельяненко и призвал спортсменов быть примером для молодёжи.
"Как Саша Емельяненко — позор нашего спорта. Хоть и талантливый. Так и Адам Яндиев. Такой же позор. Либо ты спортсмен, либо ты преступник. Помни, что на тебя равняется молодежь. Никаких драк на улице! Меньше по ночным клубам ходить!" — приводит "СЭ" слова Харитонова.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.