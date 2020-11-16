Сафонов остался в Стамбуле и ждёт перепроверки теста на COVID-19

Сборная России сегодня вечером вылетит в Белград. Команда после матча против Турции (2:3) провела тренировку в Стамбуле.

С командой на матч против Сербии отправились 24 футболиста. Домой полетели Роман Зобнин, Фёдор Кудряшов и Андрей Семёнов, которые не смогут принять участие в следующей игре из-за дисквалификации.

В Стамбуле остался вратарь Матвей Сафонов. У него ранее был выявлен "сомнительны" результат теста на коронавирус. Голкипер ждёт перепроверки результатов, сообщает пресс-служба команды.

Матч Сербия - Россия состоится 18 ноября. В случае победы россияне займут первое место в своей группе и выйдут в дивизион А Лиги наций.