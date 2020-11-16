Сборная России сегодня вечером вылетит в Белград. Команда после матча против Турции (2:3) провела тренировку в Стамбуле.
С командой на матч против Сербии отправились 24 футболиста. Домой полетели Роман Зобнин, Фёдор Кудряшов и Андрей Семёнов, которые не смогут принять участие в следующей игре из-за дисквалификации.
В Стамбуле остался вратарь Матвей Сафонов. У него ранее был выявлен "сомнительны" результат теста на коронавирус. Голкипер ждёт перепроверки результатов, сообщает пресс-служба команды.
Матч Сербия - Россия состоится 18 ноября. В случае победы россияне займут первое место в своей группе и выйдут в дивизион А Лиги наций.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.