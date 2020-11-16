Норвегия отказалась проводить гандбольный Евро-2020

Европейская федерация гандбола (EHF) сообщает, что Норвегия официально уведомила об отказе проводить матчи женского чемпионата Европы-2020. Турнир был запланирован в двух странах с 3 по 20 декабря.

Кроме Норвегии, игры женского Евро-2020 были запланированы в Дании. Норвежцы объяснили отказ позицией властей, которые запретили любые массовые мероприятия из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Сейчас прорабатывается вариант, при котором турнир будет проведен только в Дании.

Сборная России должна сыграть в группе В против команд Швеции, Испании и Чехии. Матчи запланированы в городе Фредериксхавн. Второй датский город чемпионата — Хернинг.

В Норвегии матчи групповых этапов должны были принять Тронхейм и Ставангер, а в Осло планировалось провести игры плей-офф.