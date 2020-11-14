Организаторы "Уимблдона" получили $230 млн страховки за отмену турнира

Организаторы "Уимблдона" договорились со страховой компанией о выплате 230 млн долларов (174 млн фунтов стерлингов) за отмену соревнований. Единственный турнир "Большого шлема" на траве был запланирован на лето 2020 года, но не состоялся из-за пандемии коронавируса.

В 2003 году в контракт со страховой был включён пункт, согласно которому организаторы получат выплату из-за пандемии. Тогда проведению турнира угрожала атипичная пневмония, сообщает Daily Mail.

Из страховой выплаты 13 млн долларов (10 млн фунтов) получат теннисисты. Каждому игроку, который должен был стартовать в основной сетке, будет выплачено по 33 тыс. долларов (25 тыс. фунтов).