Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что не понимает действий полиции во время драки между Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым. В пятницу вечером в фойе "Лужников" началось выяснение отношений между спортсменами, которое завершилось избиением Харитонова.
У Сергея сотрясение мозга и перелом носа. Харитонов находится в больнице.
По мнению Шлеменко, во время драки полиция должна была работать серьёзнее несмотря на то, что в драке участвовали два бойца. Действия полицейских Шлеменко назвал трусливыми.
"Полицейские в этом инциденте повели себя немного трусливо. Но они во многих моментах, к сожалению, так себя ведут. У них есть закон о полиции, так что им сложно решиться, тем более тут два бойца", — приводит "СЭ" слова Шлеменко.
По информации СМИ, потасовка началась из-за того, что Яндиев должен Харитонов 2 млн рублей.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.