Шлеменко раскритиковал полицию за драку Яндиева и Харитонова

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что не понимает действий полиции во время драки между Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым. В пятницу вечером в фойе "Лужников" началось выяснение отношений между спортсменами, которое завершилось избиением Харитонова.

У Сергея сотрясение мозга и перелом носа. Харитонов находится в больнице.

По мнению Шлеменко, во время драки полиция должна была работать серьёзнее несмотря на то, что в драке участвовали два бойца. Действия полицейских Шлеменко назвал трусливыми.

"Полицейские в этом инциденте повели себя немного трусливо. Но они во многих моментах, к сожалению, так себя ведут. У них есть закон о полиции, так что им сложно решиться, тем более тут два бойца", — приводит "СЭ" слова Шлеменко.

По информации СМИ, потасовка началась из-за того, что Яндиев должен Харитонов 2 млн рублей.