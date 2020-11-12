Джикия назначен капитаном сборной России вместо Дзюбы

Защитник "Спартака" Георгий Джикия выведет сборную России на товарищеский матч против Молдавии с капитанской повязкой. На этом посту он заменит Артёма Дзюбу, который отсутствует на ноябрьском сборе команды из-за скандала с интимным видео.

Дзюба был капитаном сборной России с 2018 года. До этого с повязкой на матчи выходил Игорь Акинфеев.

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что стал известен состав сборной России на матч с Молдавией. Игра начнётся в 20.00 по московскому времени.

Джикия провёл в составе сборной России 25 матчей и забил один гол.