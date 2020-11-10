Защитник "Вулверхэмптона" хочет играть за Россию или Украину

Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман заявил, что хотел бы попробовать свои силы в сборных России или Украины. Футболист с британским гражданством имеет корни в постсоветских странах.

Родственники Килмана по материнской линии проживают в Москве и Киеве. Сам футболист, отец которого родом из Нью-Йорка, родился в Лондоне.

Юношескую карьеру Килман провёл в "Фулхэме" и "Джилингхэме", а профессиональную начинал в клубах низшего дивизиона. В 2018 году он подписал контракт с "Фулхэмом". В составе команды на данный момент провёл 17 матчей, в этом сезоне пять раз выходил на поле в Английской премьер-лиге.

По словам Килмана, раньше он часто бывал у родственников в России и на Украине. Футболист знает русский язык, хоть и недостаточно хорошо.

"Я бывал в Москве, проводил много времени в Киеве. Там до сих пор живут родственники по маминой линии. Мой русский язык недостаточно хорош, хоть я и могу на нём говорить. Сборные России или Украины? Это открытые двери для меня", — заявил Килман.

Игрок имеет опыт выступлений за сборную Англии, но футзальную команду. Поэтому он имеет право сменить спортивное гражданство.