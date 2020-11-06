Плющенко рассказал, как Тутберидзе не давала тренироваться Косторной

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о проблемах Алёны Косторной при переходе из группы Этери Тутберидзе. По словам олимпийского чемпиона, фигуристка сама сделала выбор в его пользу.

Плющенко отметил, что Косторная потеряла много времени, потому что Тутберидзе не хотела её отпускать. По его словам, девушка пропустила три недели тренировок, из-за чего не подготовилась к контрольным прокатам сборной России.

"Мы всего месяц тренировались вместе. Перед этим она растеряла всю форму — три недели она не занималась в старой группе. Они не хотели ее отпускать", — приводит немецкий журнал "Пируэт" слова Плющенко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Косторная назвала причины ухода от Тутберидзе.