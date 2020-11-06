Косторная назвала настоящую причину ухода от Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своём уходе из группы Этери Тутберидзе немецкому журналу "Пируэт". Спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, что вызвало большой скандал между двумя тренерскими школами.

По словам Косторной, причиной ухода стало её недовольство организаций тренировочного процесса. Так, девушке не нравилось, что необходимо заниматься на одном льду с совсем юными спортсменками.

"Проблемы действительно были. Мои предложение никто не воспринимал. Такие спортсменки, как я или Анна Щербакова, или Камила Валиева, не могут заниматься с десятилетними девочками. В таком случае мы не были полностью внимательными", — заявила Косторная.

Также девушка отметила, что ей не нравилась программа для выступлений. Косторная неоднократно обращала внимание тренеров, но это не помогло.

"Мне не нравилась программа, и я об этом не раз говорила. Сейчас программа мне нравится. Она мне подходит и соответствует тому, что происходит в моей жизни", — заявила Алёна.

Косторная на выходных впервые выступит на соревнованиях после перехода к Плющенко. Чемпионка Европы примет участие в этапе Кубка России в Казани.