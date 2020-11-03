"Атлетико" назвал защитника "Локомотива" Артура Чёрного "Negro"

Мадридский "Атлетико" разместил на официальном сайте статью о "Локомотиве", в которой допустил несколько нелепых ошибок. "Матрасники" совершенно неправильно назвали состав соперника.

В состав "Локо" на сайте "Атлетико" включён защитник Соломон Кверквелия , который сейчас играет в "Роторе".

, который сейчас играет в "Роторе". Также в состав попал Алексей Миранчук , ранее перешедший в "Аталанту" и уже успевший дебютировать за команду в Лиге чемпионов.

, ранее перешедший в "Аталанту" и уже успевший дебютировать за команду в Лиге чемпионов. Нет в составе нападающего Зе Луиша , который перешёл в "Локо" из "Порту" и даже забил за команду в Лиге чемпионов.

, который перешёл в "Локо" из "Порту" и даже забил за команду в Лиге чемпионов. Фамилия защитника "Локо" Артура Чёрного переведена на испанский язык. В заявке на сайте "Атлетико" он значится как Arthur Negro.

Матч "Локомотив" — "Атлетико" состоится 4 ноября. Футболисты выйдут на поле в 20.55 по московскому времени.

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