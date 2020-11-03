Мадридский "Атлетико" разместил на официальном сайте статью о "Локомотиве", в которой допустил несколько нелепых ошибок. "Матрасники" совершенно неправильно назвали состав соперника.
Матч "Локомотив" — "Атлетико" состоится 4 ноября. Футболисты выйдут на поле в 20.55 по московскому времени.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об ошибках "Лацио" в статье про "Зенит".
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...