Пресс-служба "Лацио" перед матчем с "Зенитом" в Лиге чемпионов разместила статью о клубе из Санкт-Петербурга, но перепутала факты о сопернике. В частности, в заголовке на официальном сайте было сказано, что состоялась "тренировка бельгийцев".
В группе с "Лацио" и "Зенитом" играет бельгийский "Брюгге". Позже заголовок был исправлен и использовано словосочетание "тренировка русских".
Кроме того, в тексте было написано, что "Зенит" — "главная команда столицы".
Игра "Зенита" и "Лацио" состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на поле в 20.55.
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