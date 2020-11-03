"Лацио" назвал "Зенит" бельгийской командой

Пресс-служба "Лацио" перед матчем с "Зенитом" в Лиге чемпионов разместила статью о клубе из Санкт-Петербурга, но перепутала факты о сопернике. В частности, в заголовке на официальном сайте было сказано, что состоялась "тренировка бельгийцев".

В группе с "Лацио" и "Зенитом" играет бельгийский "Брюгге". Позже заголовок был исправлен и использовано словосочетание "тренировка русских".

Кроме того, в тексте было написано, что "Зенит" — "главная команда столицы".

Игра "Зенита" и "Лацио" состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на поле в 20.55.