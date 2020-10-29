Назван состав участников Кубка России по фигурному катанию в Казани

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала состав участников этапа национального Кубка в Казани. Соревнования пройдут с 8 по 12 ноября.

В женских соревнованиях болельщики увидят участниц прошлогоднего финала "Гран-при" Алёну Косторную и Александру Трусову.

Также на этапе выступят рейтинговые пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а также Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В танцах на льду представлены Александра Степанова и Иван Букин.

Участники этапа Кубка России в Казани

Женщины

Алёна Косторная.

Алексафиндра Трусова.

Станислава Константинова.

Софья Самодурова.

Майя Хромых.

Елизавета Нугуманова.

Ксения Цибинова.

Валерия Шульская.

Валерия Костина.

Валерия Ларионова.

Александра Малахова.

Виктория Пфеффер.

Мужчины

Андрей Мозалев.

Евгений Семененко.

Макар Игнатов.

Алексей Ерохов.

Роман Савосин.

Марк Кондратюк.

Леонид Свириденко.

Илья Яблоков.

Матвей Гилев.

Александр Зубов.

Даниил Мурзин.

Максим Петров.

Пары

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Карина Акопова и Никита Рахманин.

Мария Альхова и Сергей Безбородько.

Виктория Васильева и Никита Володин.

Ясмина Кадырова и Иван Бальченко.

Мария Павлова и Илья Спиридонов.

Алина Пепелева и Роман Плешков.

Алина Соловьева и Елисей Иванов.

Танцы на льду