Назван состав участников Кубка России по фигурному катанию в Казани
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала состав участников этапа национального Кубка в Казани. Соревнования пройдут с 8 по 12 ноября.
В женских соревнованиях болельщики увидят участниц прошлогоднего финала "Гран-при" Алёну Косторную и Александру Трусову.
Также на этапе выступят рейтинговые пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а также Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В танцах на льду представлены Александра Степанова и Иван Букин.
Участники этапа Кубка России в Казани
Женщины
- Алёна Косторная.
- Алексафиндра Трусова.
- Станислава Константинова.
- Софья Самодурова.
- Майя Хромых.
- Елизавета Нугуманова.
- Ксения Цибинова.
- Валерия Шульская.
- Валерия Костина.
- Валерия Ларионова.
- Александра Малахова.
- Виктория Пфеффер.
Мужчины
- Андрей Мозалев.
- Евгений Семененко.
- Макар Игнатов.
- Алексей Ерохов.
- Роман Савосин.
- Марк Кондратюк.
- Леонид Свириденко.
- Илья Яблоков.
- Матвей Гилев.
- Александр Зубов.
- Даниил Мурзин.
- Максим Петров.
Пары
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
- Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
- Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.
- Карина Акопова и Никита Рахманин.
- Мария Альхова и Сергей Безбородько.
- Виктория Васильева и Никита Володин.
- Ясмина Кадырова и Иван Бальченко.
- Мария Павлова и Илья Спиридонов.
- Алина Пепелева и Роман Плешков.
- Алина Соловьева и Елисей Иванов.
Танцы на льду
- Александра Степанова и Иван Букин.
- Софья Шевченко и Игорь Еременко.
- Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
- Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев.
- Светлана Лизунова и Александр Вахнов.
- Влада Павленина и Александр Алексанян.
- Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко.