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Маха Шермат: "У Гэтжи есть шансы против Нурмагомедова"

Мастер спорта международного класса по боксу, известный телозранитель Маха Шермат в разговоре с "Правдой.Ру" оценил шансы Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в бою на турнире UFC 254.

Маха Шермат: "У Гэтжи есть шансы против Нурмагомедова"

"У Гэтжи, конечно, есть шанс"

По словам Шермата, у Гэтжи есть шанс против Хабиба несмотря на то, что он считается аутсайдером поединка.

"У каждого спортсмена есть шанс в любом исходе, как бы там не было. Поэтому у Гэтжи, конечно, есть шанс. Дело в том, что мы были с ним на сборах. Я когда-то помогал команде Яира Родригеса. Это мексиканец. Он такой же Хабиб, только в Латинской Америке. Звезда UFC. 66 кг. Мы были с ним на сборах в Лос-Анджелесе на их базе. Мне он понравился как спортсмен и как человек, такой разносторонний спортсмен. Но я думаю, что у него огромный шанс, шанс дается, он этот шанс использовал, он Фергюсона избил. Он же выиграл у Фергюсона. Ставки-то были на Фергюсона. Поэтому шансы всегда есть. Его нельзя исключать", — заявил Шермат.

"У Гэтжи интересные руки"

Шермат оценил плюсы и минусы бойцов. По его словам, у Гэтжи хорошая боксёрская подготовка, а Хабиб хорош в партере.

"Я как боксер, в боксерской тематике сказать, у Гэтжи, конечно, интересные руки. Я знаю, что он один единственный чемпион Америки с Аризоны по вольной борьбе. У него борьба неплохая. Но внизу он, конечно, немножко уступает Хабибу. В этом отношении в партере Хабиб как рыба в воде. Но я бы дал на один балл больше по пятибалльной шкале на Гэтжи. А внизу, конечно, наверное, больше по пятибалльной шкале, в 2,5 раза больше дал бы на Хабиба, на партере. Вот такая оценка", — заявил Шермат.

"Будет удушение со стороны Хабиба"

По словам Шермата, Хабиб всё же является фаворитом боя. Опытный боксёр считает, что поединок завершится удушающим приёмом.

"Никто не запретил лаки-панч в единоборстве. Случайным ударом может закончиться для любой стороны, что с одной, то и с другой стороны. Я думаю, что фаворитом является Хабиб, еще раз подчеркиваю. Но это единоборства, тут ничего нельзя исключать. Самый главный фактор сыграет — это психологический барьер, у кого сильнее. Кто первой задачей воспользуется психологически в первом раунде… Не знаю, мне кажется, это будут удушение, скорее всего, со стороны Хабиба. Я не исключаю. А так предсказать на 100% я не берусь. Гэтжи доказал, что он боец, он выиграл у второго номера — у Фергюсона претендентский бой. И никто этого не ожидал. Он Фергюсона не только избивал. Во-первых, сильное сотрясение мозга у Фергюсона. Об этом никто не писал. Там перелом переносицы у него, рассечение брови. Это было просто избиение. А фаворитом считался Фергюсон. Поэтому здесь исключать нельзя. Но фаворитом я все равно считаю Хабиба.

И не забывайте, что Абдель Азиз у них один менеджер на двоих. Это одна команда. Интересный компот получается. Но это соперничество. Кто сейчас выиграет, это будет best of best UFC независимо от весовой категории, он может звездой стать. Я думаю, что будет большой резонанс. Но мы все равно за своего будем болеть", — заявил Шермат.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

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