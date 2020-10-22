Юрий Антонов пожелал Хабибу оглушительной победы над Гэтжи

Народный артист России, композитор и певец Юрий Антонов в интервью "Правде.Ру" дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Поединок состоится 24 октября в Абу-Даби.

"Трудно сказать, кто победит, потому что я не знаю, как работает его партнер. Но то, что Хабиб хорош в своем деле, это объективная вещь. Кто победит, трудно сказать. Опять же второй — неизвестный человек для меня. Я не знаю, какие у него достижения, как он проявил себя в борьбе, поэтому тут…

Я, конечно, болеть буду за Хабиба, это стопроцентно, потому что все-таки он представитель нашей страны. И тут другого не может быть мнения. Желаю ему победы, конечно же, причем такой, оглушительной победы", — заявил Антонов.