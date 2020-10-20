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Роднина назвала пофигизм россиян причиной распространения коронавируса

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о причинах распространения коронавируса в России. По её словам, на эпидемиологическую обстановку в нашей стране влияет недисциплинированность россиян.

Роднина назвала пофигизм россиян причиной распространения коронавируса

Роднина считает, что жёсткие ограничительные меры могут помочь в борьбе с пандемией, но при соблюдении мер предосторожности их можно избежать. По мнению олимпийской чемпионки, есть шансы проводить соревнования со зрителями, если они будут ответственно относиться к посещению мероприятий.

"Можно обойтись без закрытия трибун и жёстких ограничений. Но наша недисциплинированность, а где-то даже и пофигизм, к сожалению, заставляют власти применять более жёсткие меры по борьбе с коронавирусом", — приводит "СЭ" слова Родниной.

Ранее власти Подмосковья приняли решение о запрете на проведение массовых мероприятий, в том числе матчей со зрителями. Ближайшие матчи футбольных и баскетбольных "Химок", а также хоккейных "Витязя" и "Авангарда" состоятся при пустых трибунах.

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