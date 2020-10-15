"Спартак" согласился со штрафом Федуну и не пойдёт в CAS

Футбольный клуб "Спартак" согласился выплатить штраф, который был назначен за высказывания президента красно-белых Леонида Федуна. РФС наказал владельца клуба на 200 тыс. рублей за критику арбитров после матча 1-го тура РПЛ против "Сочи" (2:2).

Игра завершилась скандалом из-за того, что арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота "Спартака" на 88-й минуте. Федун пригрозил, что снимет команду с чемпионата РПЛ, на что отреагировали дисциплинарные органы РФС.

Ранее гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что клуб может обратиться в CAS с апелляцией на штраф. После получения мотивировочного решения РФС красно-белые отказались от этой идеи, сообщает ТАСС.