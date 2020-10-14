Джонсон отказался от боя с Гассиевым

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о срыве боя Кевина Джонсона и Мурата Гассиева. Американец отказался выходить на ринг против россиянина.

По словам Хрюнова, Джонсон сослался на проблемы с документами, но на самом деле испугался Гассиева. Ранее американец оскорбил соперника.

"Дело в том, что он позволил нелицеприятную вещь: оскорбил Мурата, бросил вызов и оказался тем самым героем мультипликационного фильма, который испугался содеянного. Ему стали поступать сообщения из Осетии", — приводит "РЕН ТВ" слова Хрюнова.

После этого Джонсон не выходил на связь, а сегодня заявил, что не может сделать новый паспорт из-за проблем с алиментами.