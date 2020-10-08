Российский футбольный союз (РФС) объявил ожидаемую посещаемость матча Россия — Швеция. Игру, которая состоится на "ВЭБ Арене", посетят не более 5 тыс. зрителей.
УЕФА разрешил пускать на трибуны 30% от вместимости стадиона. РФС сократил эту квоту — по соображениям безопасности по коронавирусу во время игры будет не более 5 тыс. человек.
"Мы очень рады, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков. Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости. На сегодняшнем матче мы ожидаем порядка 5 тыс. зрителей. Призываем наших болельщиков соблюдать социальную дистанцию и носить на стадионе маску и перчатки", — говорится в сообщении РФС.
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