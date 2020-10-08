Матч Россия - Швеция посетят пять тысяч зрителей

Российский футбольный союз (РФС) объявил ожидаемую посещаемость матча Россия — Швеция. Игру, которая состоится на "ВЭБ Арене", посетят не более 5 тыс. зрителей.

УЕФА разрешил пускать на трибуны 30% от вместимости стадиона. РФС сократил эту квоту — по соображениям безопасности по коронавирусу во время игры будет не более 5 тыс. человек.