Депай рассказал о сорвавшемся переходе в "Барселону"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай рассказал о том, почему он не перешёл в летнее трансферное окно в "Барселону". Голландский форвард заявил, что теперь полностью сосредоточен на выступлениях за французский клуб.

"Всё было довольно близко к переходу. Не буду вдаваться в подробности, но были определенные условия, которые помешали трансферу. Сейчас я сосредоточен на "Лионе" и хочу снова играть здесь важную роль", — приводит Voetbal International слова Депая.

Вместе с тем Депай не исключил, что переход в каталонский клуб может состояться позднее.

"Посмотрим, как всё пойдет дальше. Если я продолжу делать своё дело, "Барса" может сохранить свой интерес. Сейчас мне нужно переключиться", — заявил футболист.

Кроме "Лиона", Депай выступал за ПСВ и "Манчестер Юнайтед". В клубной карьере провёл 321 матч, в котором забил 115 мячей.

За сборную Голландии Депай провёл 52 игры, в которых забил 19 голов.