Медведева снялась со второго подряд этапа Кубка России

Фигуристка Евгения Медведева не примет участия в этапе Кубка России в Москве. Двукратная чемпионка мира и Европы пройдёт обследование из-за рецидива травмы спины, сообщает ТАСС.

Медведева пропусти второй подряд этап Кубка России. Ранее она не смогла выступить на соревнованиях в Сызрани.

Призёр Олимпийских игр в межсезонье перешла от канадского тренера Брайана Орсера к российскому специалисту Этери Тутберидзе.