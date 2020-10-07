"Лейкерс" через три дня может стать самым титулованным клубом НБА

"Лейкерс" в четвёртом матче финальной серии НБА обыграл "Майами". Встреча завершилась со счётом 102:96, а самым результативным игроком стал Леброн Джеймс.

Лидер команды из Лос-Анджелеса сделал дабл-дабл - 28 очков и 12 передач. Второй показатель у Энтони Дэвиса - 22 очка.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу "Лейкерс". Чемпионский титул команда Леброна может завоевать 10 октября, когда состоится пятый матч.

"Лейкерс" в шаге от рекорда НБА

Для "Лейкерс" этот титул может стать 17-м в истории. Тем самым команда догонит по количеству трофеев "Бостон Селтикс".