Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов побрился налысо. Видео нового образа дагестанца опубликовал его тренер Хавьер Мендес.
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Нурмагомедов сейчас находится в Абу-Даби, где готовится к поединку с Джастином Гэтжи. Бой за звание чемпиона UFC в лёгком весе состоится 24 октября.
Ранее свой новый образ показал Конор Макгрегор. Ирландец сбрил бороду и побрился налысо.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".