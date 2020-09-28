"Зенит" сделал предложение "Удинезе" по переходу Де Пауля

"Зенит" предлагает итальянскому "Удинезе" 30 млн евро за полузащитника Родриго Де Пауля. Клуб Серии А ответил питерцам отказом. Фриульцы хотят получит 40 млн евро, сообщает журналист Никколо Чеккарини в Twitter.

Родриго Де Пауль

26-летний Де Пауль является воспитанником аргентинского "Расинга".

Он провёл 1,5 сезона в составе "Валенсии", отыграв 44 матча. В 2016 году "Удинезе" заплатил за игрока 3 млн евро.

В составе фриульцев Де Пауль отыграл 146 матчей, забив 26 мячей.

Полузащитник с 2018 года вызывается в сборную Аргентины. Де Пауль провёл в составе национальной команды 17 матчей.