"Зенит" предлагает итальянскому "Удинезе" 30 млн евро за полузащитника Родриго Де Пауля. Клуб Серии А ответил питерцам отказом. Фриульцы хотят получит 40 млн евро, сообщает журналист Никколо Чеккарини в Twitter.
26-летний Де Пауль является воспитанником аргентинского "Расинга".
Он провёл 1,5 сезона в составе "Валенсии", отыграв 44 матча. В 2016 году "Удинезе" заплатил за игрока 3 млн евро.
В составе фриульцев Де Пауль отыграл 146 матчей, забив 26 мячей.
Полузащитник с 2018 года вызывается в сборную Аргентины. Де Пауль провёл в составе национальной команды 17 матчей.
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