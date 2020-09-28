Бывший врач "Спартака" готов пойти добровольцем в Карабах

Бывший врач "Спартака" Михаил Вартапетов, который сейчас работает в армянском клубе "Урарту", рассказал о ситуации в команде в связи с вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе. По его словам, все футболисты команды готовы сдать кровь для пострадавших в результате обстрелов.

Также Вартапетов заявил, что сам готов отправиться в зону конфликта в качестве медика. Врач отметил, что партия медицинских работников уже проследовала в Карабах.

"Вполне возможно, что мои знания и опыт тоже пригодятся, ведь многие годы я работал в реанимационной бригаде скорой помощи. Если такая необходимость будет, значит, буду помогать в том объеме, который необходим. Либо в Ереване, либо непосредственно в Карабахе. Я готов к этому", — приводит "РИА Новости" слова Вартапетова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о реакции футболиста "Ромы" Генриха Мхитаряна на возобновление конфликта между Азербайджаном и Арменией.