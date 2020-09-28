Российский футболист перешёл во французский "Кан"

20-летний российский футболист Владислав Молчан стал игроком клуба "Кана". "Енисей", за который выступал защитник, получит компенсацию в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба красноярцев.

30% от этой суммы получит "Зенит", в котором он выступал до "Енисея". Из Санкт-Петербурга он уехал в феврале 2020 года. В этом сезоне Молчан провёл четыре матча в ФНЛ.

"Кан" впервые выступал во французской Лиге 1 в 1988 году. С того времени команда провела 18 сезонов в высшем дивизионе и 14 в Лиге 2.

В этом сезоне "Кан" после пяти туров занимает седьмое место. Команда набрала восемь очков.