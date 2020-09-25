Квят стал седьмым в первой практике "Гран-при России"

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал седьмой результат во время первых свободных заездов на "Гран-при России". Тесты состоялись несмотря на аварию с машиной "Уильямс" Николаса Латифи.

Выше Квята в первой практике оказались Валттери Боттас ("Мерседес"), Даниэль Риккардо и Эстебан Окон ("Рено"), Серхио Перес и Ленс Стролл ("Рейсинг Пойнт), а также Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

Гран-при России, 1-я практика