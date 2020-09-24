Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) лишил Россию серебряной медали в женской биатлонной эстафете на Олимпиаде в Сочи-2014. Это стало известно по итогам рассмотрения допингового дела биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Зайцева признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Её апелляция удовлетворена частично. Со спортсменки снят пожизненный запрет на участие в олимпиадах, но аннулированы результаты Сочи-2014.
Таким образом, Россия лишилась серебра в гонке, где участвовала Зайцева.
Вместе с тем, CAS снял все обвинения с Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Их результаты Сочи-2014 признаны правомерными.
Таким образом, Вилухина сохранила серебро, которое заработала в спринтерской гонке.
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