CAS лишил Россию медали Сочи-2014 по делу Зайцевой

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) лишил Россию серебряной медали в женской биатлонной эстафете на Олимпиаде в Сочи-2014. Это стало известно по итогам рассмотрения допингового дела биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Зайцева признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Её апелляция удовлетворена частично. Со спортсменки снят пожизненный запрет на участие в олимпиадах, но аннулированы результаты Сочи-2014.

Таким образом, Россия лишилась серебра в гонке, где участвовала Зайцева.

Оправдание Романовой и Вилухиной

Вместе с тем, CAS снял все обвинения с Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Их результаты Сочи-2014 признаны правомерными.

Таким образом, Вилухина сохранила серебро, которое заработала в спринтерской гонке.