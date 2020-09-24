Бывшая модель Playboy поможет "Стяуа" выступить в Лиге Европы

Бывшая модель Playboy Анамария Продан пришла на помощь футбольному клубу "Стяуа". Девушка, которая сейчас является президентом румынского клуба "Германштадт", одолжит двух футболистов команде из Бухареста.

У "Стяуа" возникли проблемы из-за вспышки коронавируса в команде. Клубу сегодня необходимо провести матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против чешского "Слована", а в заявке "Стяуа" осталось девять полевых игрока и три вратаря.

Регламент УЕФА позволяет заявить минимум 13 футболистов на матч — 11 полевых и двух вратарей. Таким образом, у "Стяуа" не хватает двух футболистов.

По сведениям Sport. ro, "Германштадт" отдаст в аренду "Стяуа" нападающего Горана Карановича и полузащитника Давида Кайадо. Игроки ночью вылетели в Бухарест, чтобы провести переговоры с владельцем клуба Джиджи Бекали.

История уже вызвала в Румынии скандал. Болельщики и эксперты считают, что Продан не должна помогать прямому конкуренту по чемпионату. Сама Анамария говорит, что заботится лишь о престиже румынского футбола.

"Румынский футбол все ниже и ниже. Если мы будем играть только друг с другом, что получится? Мы должны продемонстрировать в Лиге Европы лучший футбол и лучших игроков", — говорит Продан.

Анамария Продан

В молодости Продан являлась моделью Playboy. Несколько снимков румынки до сих пор можно найти в Сети.

Анамария вышла замуж за футболиста Лоурентиу Регенкампфа, который сейчас работает тренером.

Президентом "Германштадта" Продан стала в июне 2020 года. Команда является середняком чемпионата Румынии.

Самый известный факт об Анамарии — она обладает самым пышным бюстом среди румынских знаменитостей.