"Марсель" готов предоставить доказательства расизма со стороны Неймара

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар оскорбил японского защитника "Марселя" Хироки Сакаи на расистской почве, сообщает Cadena COPE.

По сведениям издания, у "Марселя" есть доказательства того, что Неймар использовал расистские высказывания. Футбольная лига будет расследовать этот инцидент.

Ранее Неймар обвинил защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса в расизме. Испанец якобы назвал бразильца "грязной обезьяной". Футбольные органы установили, что слова действительно прозвучали из его уст. Пока никакого названия испанец не понёс.

Сам Неймар за драку с Альваресом был дисквалифицирован на две игры