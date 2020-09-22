Украинский боксёр полусредней категории Иван Редкач ответил на популярный вопрос о Крыме. По его мнению, возвращение полуострова в состав России временное.
Редкач заявил, что Украина "дала попользоваться" Крымом на короткое время. Боксёр считает, что в скором времени территория будет украинской.
"Крым ваш, мы вам дали попользоваться на короткое время. Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите, мост построите, а потом мы заберём снова. Не волнуйтесь", — заявил Редкач во время эфира в Instagram.
Сам боксёр более десяти лет проживает в Лос-Анджелесе. Редкач сравнил ситуацию с Крымом с тем, как в США сдают квартиры в ренту.
"Крым — это Украина. Тот, кто говорит, что Крым русский, — это временно. Я там всё своё детство провёл, а русские приезжали к нам. На курорт. Мы вам дали попользоваться, не беда. В ренту. Как в Америке квартиры и дома берут, так и мы вам дали временно", — заявил Редкач.
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