Украинский боксёр Редкач: "Вы Крым отстроите, а мы потом заберём"

Украинский боксёр полусредней категории Иван Редкач ответил на популярный вопрос о Крыме. По его мнению, возвращение полуострова в состав России временное.

Редкач заявил, что Украина "дала попользоваться" Крымом на короткое время. Боксёр считает, что в скором времени территория будет украинской.

"Крым ваш, мы вам дали попользоваться на короткое время. Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите, мост построите, а потом мы заберём снова. Не волнуйтесь", — заявил Редкач во время эфира в Instagram.

Сам боксёр более десяти лет проживает в Лос-Анджелесе. Редкач сравнил ситуацию с Крымом с тем, как в США сдают квартиры в ренту.