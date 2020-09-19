В Instagram фигуристки Алины Загитовой появился короткий видеоролик с презентацией новой коллекции спортивной одежды от Puma.
"Встречайте новую коллекцию @PUMA Provoke XT. Модная, удобная и функциональная. Приятных вам тренировок", — подписала спортсменка видео.
Напомним, ранее фигуристка дебютировала в качестве телеведущей нового шоу "Ледниковый период".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
👟Встречайте новую коллекцию @PUMA Provoke XT ✌. Модная, удобная и функциональная. Приятных вам тренировок 😉💪 P. S. в магазинах уже завтра 🛍 _______________________________ 👟 Hooorrrayyy! New collection @PUMA Provoke XT is coming ✌. Fashionable, comfortable and functional. Enjoy your trainings😉💪 #newcollection #puma #новаяколлекция @pumarussia #BeHealthy #BeStrong
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".