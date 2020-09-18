Второй подряд матч "Ротора" отменён из-за коронавируса

Матч 8-го тура чемпионата России по футболу "Ростов" — "Ротор" не состоится. Команды должны были выйти на поле 19 сентября в 19.00. Причина отмены — вспышка коронавируса в волгоградском клубе, сообщает пресс-служба РПЛ.

Для "Ротора" это второй отменённый матч. Перед игрой 7-го тура против "Краснодара" заразились 9 футболистов и тренер команды. Позже волгоградцам было засчитано техническое поражение со счётом 3:0.

Такое же решение ожидается и по матчу "Ростов" — "Ротор". Донская команда получит 3 очка не выходя на поле. "Ростов" таким образом набрал 14 очков после 8-ми туров.

У "Ротора" на следующей неделе запланированы два матча — 23 сентября в Кубке России против "Динамо" (Ставрополь) и 27 сентября в домашних стенах с "Рубином" в чемпионате РПЛ.